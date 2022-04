IPL 2022: ಚಾಹಲ್ ಜಾದೂ - ಚೊಚ್ಚಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ

ಮುಂಬೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್, ಚೊಚ್ಚಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆಯೂ ಸೇರಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಎಲೈಟ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2022 RR vs KKR: ಬಟ್ಲರ್ ಸೆಂಚುರಿ, ಚಾಹಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್; ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ಗೆ ಜಯ

ಬ್ರೆಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಹಲ್ ಜಾದೂ ಮಾಡಿದರು.

ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 17ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ (6), ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (85), ಶಿವಂ ಮಾವಿ (0) ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ (0) ಹೊರದಬ್ಬಿದ ಚಾಹಲ್, ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.

ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏಳು ರನ್ ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಕೆಆರ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಾಹಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು.

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಚಾಹಲ್ ಸಂಭ್ರಮವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ ಪರಿಣಾಮ ಚಾಹಲ್‌ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದರು.

Brilliant stuff from the @rajasthanroyals spinner. 👏 👏

Absolute scenes at the Brabourne Stadium - CCI. 👍 👍

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 21ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಚಾಹಲ್, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡದ ಐದನೇ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.



L. B. W! ☝️

Is that the game for @rajasthanroyals? 🤔@yuzi_chahal strikes to get Shreyas Iyer out. 👍 👍

A fine 81-run knock from the #KKR captain comes to an end.

Follow the match ▶️ https://t.co/f4zhSrBNHi#TATAIPL | #RRvKKR pic.twitter.com/gC5uqM1xX9

— IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2022