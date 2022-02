IPL Auction 2022: ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಹರಾಜುದಾರ, ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ತಾತ್ಕಾಲಿತ ಸ್ಥಗಿತ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 15ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ತಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಹರಾಜುದಾರ ಹಗ್ ಎಡ್ಮೀಡ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಗ್ ಎಡ್ಮೀಡ್ಸ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ‘ಟಾಟಾ ಐಪಿಎಲ್ 2022’ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

BREAKING: IPL auctioneer Hugh Edmeades has collapsed at the dias. An unprecedented scenario unfurls at the auction hall. We hope he will be alright pretty soon. pic.twitter.com/0mrhWbPRZ5

— TATA IPL 2022 | Everything about Cricket 🏏 (@IPL2022_) February 12, 2022