<p><strong>ದುಬೈ</strong>: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು. ಭಾರತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೆಳಗೆ ಸರಿದು ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಳಿಯಿತು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಎರಡು ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ 0–2ರಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸೋತ ನಂತರ ಭಾರತ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೆಲಿಂಗ್ಟನ್ನ ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಕಿವೀಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 100 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (75 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ (66.67) ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (50) ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.</p>