ನವದೆಹಲಿ: ಘೇಂಡಾಮೃಗ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೆವಿನ್‌ ಪೀಟರ್‌ಸನ್‌ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಹೀರೊ ಎಂದೂ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುವಾರ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಪೀಟರ್‌ಸನ್‌ ‘ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಘೇಂಡಾಮೃಗಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗಮೃಗದ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ. ಅವರು ಎಂತಹ ನಾಯಕ,’ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Thank you, @narendramodi! A global leader standing up for the planets rhino species!

If only more leaders would do the same.

And this is the reason why rhino numbers in India are rising exponentially!

What a hero! 🙏🏽 https://t.co/6ol4df0NpV

— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) September 23, 2021