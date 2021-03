ಮಿಥಾಲಿ ಮಗದೊಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲು; ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ 7,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ

ಲಖನೌ: ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್, ಮಗದೊಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 7,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್, ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 10,000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದ್ದರು.

213ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಈ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. 50.49ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 7,000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿರುವ ಮಿಥಾಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಶತಕ ಹಾಗೂ 54 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.

Magnificent Mithali! 🙌🙌#TeamIndia ODI skipper becomes the first woman cricketer to score 7⃣0⃣0⃣0⃣ ODI runs. 👏👏

What a performer she has been! 👍👍@M_Raj03 @Paytm #INDWvSAW pic.twitter.com/qDa6KZymlg

— BCCI Women (@BCCIWomen) March 14, 2021