ಧೋನಿ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚಾಚಾ ಶಿಕಾಗೋ ಬೆಂಬಲ ಯಾರಿಗೆ?

ದುಬೈ: ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಾಚಾ ಶಿಕಾಗೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬಶೀರ್, ಈಗ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ದುಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಯಾರಿಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ. ಆದರೆ ಐ ಲಯ್ ಯೂ ಧೋನಿ' ಎಂದು ನೇರ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದರೂ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಅತೀವವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಧೋನಿ ಟಿಕೆಟ್ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

A message from Pakistan’s biggest cricket fan ChaCha for @msdhoni ahead of the big clash tomorrow!#BharatArmy #TeamIndia #MSD #INDvPAK #India #Pakistan #Cricket #T20WorldCup #COTI 🇮🇳 pic.twitter.com/0Utv6pd5IH

— The Bharat Army (@thebharatarmy) October 23, 2021