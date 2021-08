ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಗುಜರಾತ್‌ ಆಟಗಾರ ನರೇಶ್‌ ಈಗ ದಿನಗೂಲಿ!

ನವಸಾರಿ (ಗುಜರಾತ್‌): 2018 ರ ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ನರೇಶ್ ತುಮ್ಡಾ ಈಗ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನವಸಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Gujarat: Naresh Tumda, part of team that helped India win 2018 Blind Cricket World Cup, now works as a labourer in Navsari to earn livelihood

"I earn Rs 250 a day. Requested CM thrice but didn't get reply. I urge govt to give me job so that I can take care of my family," he said pic.twitter.com/NK4DFO6YYC

