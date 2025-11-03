ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಮಜುಂದಾರ್‌ಗೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಭಾವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:09 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Cricket
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT