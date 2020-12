ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್: ಪ್ರವಾಸಿ ವೆಸ್ಟ್‌ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ 12 ರನ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿದೆ.

ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಿವೀಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ 134 ರನ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ನಾಯಕ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಟಾಮ್ ಲೇಥಮ್ ತಂಡವು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಈ ಗೆಲುವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಿವೀಸ್, ದಶಾಂಶ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಪಟ್ಟದಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆ ಸಮಾನ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಆಸೀಸ್ 116.461 ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 116.375 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುವ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಕಿವೀಸ್ ವಂಚಿತವಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 114 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಂ.1 ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿರುವುದು ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

It's neck and neck at the top of the @MRFWorldwide ICC Test Team Rankings. Australia are still No.1 with 116.461 rating points 📈

New Zealand are just behind with 116.375 👀

Full rankings: https://t.co/79zdXNIBv3 pic.twitter.com/mceTjXfHEu

— ICC (@ICC) December 14, 2020