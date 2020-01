IND vs NZ | ರಾಹುಲ್, ಅಯ್ಯರ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ

ಆಕ್ಲೆಂಡ್‌: ಇಲ್ಲಿನ ಈಡನ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹರಿದ ರನ್‌ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಛಲದಿಂದ ಈಜಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. ಆತಿಥೇಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತು.

ಮೊದಲ ಟ್ವೆಂಟಿ–20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಕೇನ್‌ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್‌ ಬಳಗ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 203ರನ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಈ ಸವಾಲು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆಗೆ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸಿ ಪಡೆಯು ಇನ್ನು ಆರು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ, ಕೇವಲ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಯದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1–0 ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಿತು.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 200ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದಾಗಲೇ ಹಲವರು ಭಾರತದ ಸೋಲು ಖಚಿತ ಎಂದು ಷರಾ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಿಷೆಲ್‌ ಸ್ಯಾಂಟನರ್‌ ಹಾಕಿದ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ (7) ಔಟಾದಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂಡಿತರ ಈ ‘ಭವಿಷ್ಯ’ ನಿಜವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಗೋಚರಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌.ರಾಹುಲ್‌ (56; 27ಎಸೆತ, 4ಬೌಂಡರಿ, 3ಸಿಕ್ಸರ್‌), ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ (45; 32ಎ, 3ಬೌಂ, 1ಸಿ) ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ (ಔಟಾಗದೆ 58, 29ಎ, 5ಬೌಂ, 3ಸಿ) ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಭಾರತದ ಪರ ವಾಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಸೋಲಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಆಟ ಆಡಿದ್ದ ರಾಹುಲ್‌ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್‌ ನೆಲದಲ್ಲೂ ಮೆರೆದರು.

Shreyas Iyer finishes things off in style with a mighty six!

India win the first #NZvIND T20I by six wickets.

SCORECARD: https://t.co/6dq9gApGSs pic.twitter.com/9lV5uXXE1W

— ICC (@ICC) January 24, 2020