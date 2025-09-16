Asia cup | ನಿಸಾಂಕ ಮಿಂಚು: ಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಜಯ

<p><strong>ದುಬೈ</strong>: ಪಥುಮ್ ನಿಸಾಂಕ (68; 44ಎ) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಅನನುಭವಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p><p>ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗಿಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ನಿಝಕತ್ ಖಾನ್ (ಔಟಾಗದೇ 52) ಮತ್ತು ಅಂಶುಮನ್ ರಥ್ ಅವರ 48 (46 ಎ) ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 149 ರನ್ಗಳ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 18.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 153 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿತು.</p><p>3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 118 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಲಂಕಾ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವತ್ತ<br>ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ 8 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಾಗ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಪವಾಡದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವನಿಂದು ಅವರು (ಔಟಾಗದೇ 20; 9ಎ) ಲಂಕಾವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು.</p><p><strong>ಸ್ಕೋರುಗಳು</strong></p><p><strong>ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್: </strong>20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕೆ149 (ಜೀಶಾನ್ ಅಲಿ 23, ಅಂಶುಮನ್ ರಥ್ 48, ನಿಝಕತ್ ಖಾನ್ ಔಟಾಗದೇ 52; ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರ 29ಕ್ಕೆ2) </p><p><strong>ಶ್ರೀಲಂಕಾ: </strong>18.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ 153(ಪಥುಮ್ ನಿಸಾಂಕ 68, ಕುಶಾಲ್ ಪೆರೇರಾ 20, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ ಔಟಾಗದೇ 20, ಯಾಸೀಂ ಮುರ್ತಾಝಾ 37ಕ್ಕೆ 2)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>