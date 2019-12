ಚೇಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಶತಕದ ಭೇಟೆ ಆರಂಭ: ವಿರಾಟ್ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಸೆಂಚುರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಶತಕಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಈಡನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 2009ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 24ರಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 107 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಂಕಾ ಪಡೆ 315 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಸಿ ಪಡೆಯ ಉಪುಲ್‌ ತರಂಗಾ 118 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಬೃಹತ್‌ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕರಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಕೇವಲ 23 ರನ್‌ ಆಗುವುದರೊಳಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಉತ್ತಮ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟಿದ ಕೊಹ್ಲಿ 224 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರೆ, ಗಂಭೀರ್‌ ಔಟಾಗದೇ 150 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

It was on December 24, 2009, when India skipper Virat Kohli registered his first century in the 50-over format of the game.

