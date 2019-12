ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್: ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ

ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ: ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ‌ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟವನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟಕ್ಕೂ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯವೇ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದಂತಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಮೊದಲ ದಿನ 68.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 202 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ದಿನದಿಂದಾಚೆಗೆ ಮಳೆಯ ಆಟ ಶುರುವಾಯಿತು. 2ನೇ ದಿನ ಕೇವಲ 18.2 ಓವರ್‌ ಆಟ ಮಾತ್ರವೇ ನಡೆಯಿತು. ಮೂರನೇ ದಿನ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 5.2 ಓವರ್‌ಗಳ ಆಟವಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ 91.5 ಓವರ್‌ಗಳ ಆಟವಷ್ಟೇ ನಡೆದಿದೆ.

