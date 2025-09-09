ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Photo Gallery: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ ನಾಯಕರು..

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:18 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:18 IST
ಈ ಸಲ ಕಪ್‌ ನಮ್ದೆ..!

ಪಿಟಿಐ

ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಟ್ರೋಫಿ ಮ್ಯಾಲೆ..

ಪಿಟಿಐ

ನಾವೇ ನಾಯಕರು..

ಪಿಟಿಐ

ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ‘ಅಂಡರ್‌ಡಾಗ್‌’ಗಳಿಗೂ ಕಣ್ಣು..

ಪಿಟಿಐ

‘ನಾವು ರೆಡಿ’ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ..

ಪಿಟಿಐ

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು

ಪಿಟಿಐ

CricketAsia cup

