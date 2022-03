IND vs SL: ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೋಹಿತ್ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಡಿ

ಮೊಹಾಲಿ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 567 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಅವರು ಅಮೋಘ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದ್ವಿಶತಕದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 228 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಜಡೇಜ, ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ್ದರು.

ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌–ಬ್ಯಾಟರ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಜೊತೆ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 104ರನ್‌, ಆರ್‌.ಅಶ್ವಿನ್‌ ಜೊತೆ 7ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 130 ರನ್‌ ಮತ್ತು ಜಯಂತ್‌ ಯಾದವ್‌ ಜೊತೆಗೂಡಿ 8ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 109 ರನ್‌ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರೋಹಿತ್‌ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಜೊತೆಗೆ 9ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 103 ರನ್‌ ಕೂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ 228 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಜಡೇಜ, 17 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮತ್ತು 3 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ 175 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ರೋಹಿತ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಜಡೇಜ ಅವರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

Why did Rohit declare the innings? Jadeja was too close to his double hundred. pic.twitter.com/dUKlVohPp9 — Krishna (@Krishna55371428) March 5, 2022

Now we realized #virat is better captain in term of giving opportunity to other player compare to #rohit#jadeja k 200 ho jane dete.. — Inexorable 🤟 (@dearguy_lost) March 5, 2022

ರೋಹಿತ್ ನಡೆಯಿಂದ ರಾಹುಲ್‌ ಪ್ರಸಂಗ ನೆನಪು

2004ರ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಲ್ತಾನ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಮಾರ್ಚ್‌ 28ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಗಳಿಸಿದ (309) ತ್ರಿಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ ಕೇವಲ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 675 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.

194 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ದ್ವಿಶತಕದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್ (59) ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಆಗ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್‌, ಸಚಿನ್ ಅವರಿಗೆ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.‌ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್‌ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್ ಸದ್ಯ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ಆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರಂತೆಯೇ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Kohli declared in Pune 2019, when Jaddu got out on 91. He definitely would've waited for that milestone.

Likewise in Sydney 2019, he declared when Jaddu got out on 81. Otherwise we knew.#Rohit #Jadeja #INDvSL #Ashwin pic.twitter.com/i7TSlkCPIF — Ajay Dhumal (@ajaydhumal5500) March 5, 2022

They call him father of double hundreds because he can't see others make double hundreds #Jadeja #rohit pic.twitter.com/xNNfGEaT4B — Suraj Shekhar (@Suraj_shekhar_1) March 5, 2022

What? 😮 @ImRo45 just a 25 runs away for @imjadeja for his maiden 200runs Int Test score. 🤦🏻‍♂️ More than 40overs left for today's innings.#Jadeja #RohithSharma#Rohit #INDvSL — Dr Syed Irfan (@drirfan448) March 5, 2022

Used to have lot of respect on #Rohit but looking at what he did today , started loosing it. This is once in a life time opportunity he did so well to get till 175. Played so dedicatedly even after crossing 100 considering the team score is important. Really should have waited — Vikram (@Vikram35520277) March 5, 2022

That's too lame and ridiculous decision Mr #Rohit Sharma and Mr #Dravid. Feeling pity for #SirJadeja If he was allowed to play 2-3 overs more, he'd have definitely scored a double! Such a dung decision by Rohit!

No rain, pitch deteriorating, bowlers all tired..still!! — Irfaan Rehman (@IrfaanRehman) March 5, 2022