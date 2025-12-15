ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾಗೆ ಐಸಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಗೌರವ

<p><strong>ದುಬೈ</strong>: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಆಟವಾಡಿದ್ದ ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಐಸಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದ ಶಫಾಲಿ ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 78 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 87 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 52 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಜೊತೆ 104 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಲು ಅವರು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದರು.</p>.<p>21 ವರ್ಷದ ಶಫಾಲಿ ಜೊತೆ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ತಿಪಟ್ಚಾ ಪುತ್ತವಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯ ಇಶಾ ಓಝಾ ಸಹ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಶಫಾಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ‘ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ್ತಿ’ ಗೌರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನನ್ನ ಮೊದಲ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನುಭವ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು’ ಎಂದು ಶಫಾಲಿ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೊದಗಿದ ಗೌರವ. ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು, ತರಬೇತುದಾರರು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸರ್ಮಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ತಂಡವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸೋಲುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಹಾರ್ಮರ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ:</strong></p>.<p>ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 2–0 ಯಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಸಿಮೋನ್ ಹಾರ್ಮರ್ ಅವರು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹಾರ್ಮರ್ ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ತೈಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಝ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ 36 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಾರ್ಮರ್ 17 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಾಚಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೆ4 ಮತ್ತು 21ಕ್ಕೆ4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಅವರು, ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 64ಕ್ಕೆ3 ಮತ್ತು 37ಕ್ಕೆ6 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 8.94ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ (1.91 ಇಕಾನಮಿ) ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>