ದುಬೈ: ಶುಕ್ರವಾರ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಶ್ರೀಕರ್ ಭರತ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಒಲಿದ 100ನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೂತನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2021 playoffs ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಡೆಲ್ಲಿ vs ಚೆನ್ನೈ; ಆರ್‌ಸಿಬಿ vs ಕೆಕೆಆರ್

165 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಶ್ರೀಕರ್ ಭರತ್ (ಅಜೇಯ 78) ಹಾಗೂ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ (ಅಜೇಯ 51) ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

A century of wins in the #IPL and to bring it up with a last ball 6️⃣ was just perfect. 💯

Drop a ❤️ for this team, 12th Man Army! #PlayBold #WeAreChallengers #ನಮ್ಮRCB #IPL2021 #RCBvDC pic.twitter.com/d4V0C2Az6a

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) October 8, 2021