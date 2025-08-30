ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ | ‘ಯುಎಇ’ಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಶಾಖ: ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭ

<p><strong>ದುಬೈ:</strong> ವಿಪರೀತ ಶಾಖದ ಕಾರಣ ‘ಯುಎಇ’ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್(ಇಸಿಬಿ) ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ಟಿ–20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದುಬೈ ಹಾಗೂ ಅಬುದಾಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಪಂದ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 18 ಪಂದ್ಯಗಳು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೆ. 15 ರಂದು ಜರುಗುವ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. </p><p>ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬದಲಾಗಿರುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 6.30ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ). </p><p>ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿವೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಯುಎಇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ದ ಆಡಲಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>