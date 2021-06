ನವದೆಹಲಿ: 22 ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಸುರೇಶ್‌ ರೈನಾ ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌' (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸುರೇಶ್‌ ರೈನಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠದ ಸಾರವನ್ನು ಬರಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ನೀಡಿದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಪದ 'ಬಿಲೀವ್‌' ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. 2014ರಲ್ಲಿ 'ಬಿಲೀವ್' ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಪದವನ್ನು ಕೈ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಗಲೂ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಅವರಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಪದವಿದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಬಿಲೀವ್‌ - ವಾಟ್‌ ಲೈಫ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟಾಟ್‌ ಮಿ:

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್‌ ಸುರೇಶ್‌ ರೈನಾ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು 'ಬಿಲೀವ್‌ - ವಾಟ್‌ ಲೈಫ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟಾಟ್‌ ಮಿ'. ಇದೇ ಜೂನ್‌ 14ರಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ರೈನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಯಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು, ಗಾಯಗಳು, ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಗಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಐಕಾನ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸ್ಪೂರ್ತಿಗಾಥೆಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈನಾರ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಬರಹಗಾರ ಭರತ್‌ ಸುಂದರೇಸನ್‌ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರ್‍ಯಾಂಕಿಂಗ್: ಕೊಹ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ, ರೋಹಿತ್–ಪಂತ್ ಜಂಟಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇರು ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಸೌರವ್‌ ಗಂಗೂಲಿ, ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌, ರಾಹುಲ್‌‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌, ಅನಿಲ್‌ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ ಮತ್ತಿತರರಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬಿಕೆ, ಜೀವನಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ರೈನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಇಂಡಿಯಾ, ಅಮೆಜಾನ್‌ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸುರೇಶ್‌ ರೈನಾ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

226 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಸುರೇಶ್‌ ರೈನಾ 35.31 ರನ್‌ರೇಟ್‌ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 5,615 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಿನ್‌ ಮೂಲಕ 36 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

My book ‘believe’ will be out on 14th June .. Hope you have a great time reading it! #believe

Order your copy on @PenguinIndia @amazon @Flipkart pic.twitter.com/QclfwMGiIT

— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) June 11, 2021