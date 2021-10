ಶಾರ್ಜಾ: ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೂಪರ್-12 ಹಂತದ ಒಂದನೇ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್‌ಇಂಡೀಸ್ ಮೂರು ರನ್ ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್-12 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ವಿಂಡೀಸ್, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಅತ್ತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸತತ ಮೂರನೇ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವೆನಿಸಿದೆ.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ವಿಂಡೀಸ್ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 142 ರನ್‌ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 139 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥವಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸಂತಾಪ

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ (44) ಹಾಗೂ ಮೆಹಮುದುಲ್ಲಾ (31*) ಹೋರಾಟವು ವ್ಯರ್ಥವೆನಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗೆಲುವಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರನ್‌ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೆಹಮುದುಲ್ಲಾ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಯಿತು.

ಈ ಮೊದಲು ವಿಂಡೀಸ್ ಆರಂಭ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 16 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (4) ಹಾಗೂ ಎವಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ (6) ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಶಿಮ್ರೊನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ (9) ಅವರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಈ ನಡುವೆ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ ಸಮಯೋಚಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ (39) ಕಟ್ಟಿದರು. ಆದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ರೆಸಲ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ರನೌಟ್ ಆದರು.

Target set 🎯

Some late fireworks help the West Indies to a score of 142/7.

Will Bangladesh chase this down? #T20WorldCup | #WIvBAN | https://t.co/GF56PV713u pic.twitter.com/dv9j3vlT34

— T20 World Cup (@T20WorldCup) October 29, 2021