ದುಬೈ: ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವಂತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಣ ರೋಚಕ ಕದನವು ಇಂದು ಸಂಜೆ (ಭಾನುವಾರ) ದುಬೈಯಲ್ಲಿ 7.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 WC: ಭಾರತ–ಪಾಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇಂದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯದ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸವಾಲು

ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಶನಿವಾರ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಳಿಕ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ರಾಹುಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. 'ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ' ಎಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Pakistan fans doing friendly banters with @MSDhoni and Rahul 😂❤pic.twitter.com/6XWUnYn717

— Dhoni Army TN™ (@DhoniArmyTN) October 23, 2021