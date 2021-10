ಅಲ್ ಅಮೆರತ್: ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 'ಬಿ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಗುಂಪಿನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ 'ಸೂಪರ್-12'ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್-12 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇರುವ 'ಗ್ರೂಪ್ 2'ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅತ್ತ ಸತತ ಎರಡನೇ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಒಮನ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಪಪುವಾ ನ್ಯೂನಿಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೂಡ ಸೂಪರ್-12 ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು.

Scotland deliver a commanding performance to book their place in the Super 12 🔥 #T20WorldCup | #OMNvSCO | https://t.co/G6nLQ2xnAO pic.twitter.com/W5VbODut9H

'ಬಿ' ಗುಂಪಿನಿಂದ ಸೂಪರ್-12 ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಂಡಗಳು:

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ

'ಬಿ' ಗುಂಪಿನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ತಂಡಗಳು:

ಒಮನ್ ಹಾಗೂ ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 'ಸೂಪರ್-12' - 'ಗ್ರೂಪ್ 1' ತಂಡಗಳು ಇಂತಿದೆ:

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವೆಸ್ಟ್‌ಇಂಡೀಸ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಎ1.

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 'ಸೂಪರ್-12' - 'ಗ್ರೂಪ್ 2' ತಂಡಗಳು ಇಂತಿದೆ:

ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಎ2.

ಸೂಪರ್-12 ಹಂತಕ್ಕೆ 'ಎ' ಗುಂಪಿನ ಇನ್ನೆರಡು ತಂಡಗಳು (ಎ1 ಹಾಗೂ ಎ2) ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಪರ್-12 ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಗೆಲುವಿನ 'ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್'

123 ರನ್‌ಗಳ ಸುಲಭ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ 17 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ನಾಯಕ ಕೈಲ್ ಕೋಜರ್ (41), ಜಾರ್ಜ್ ಮುನ್ಸೆ (20), ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕ್ರಾಸ್ (26*) ಹಾಗೂ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ಟನ್ (31*) ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ಮೊದಲು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ನಿಖರ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಒಮನ್ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 122 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

Oman are six down ☝️

Some disciplined bowling through the middle overs has done the trick for Scotland!#T20WorldCup | #OMNvSCO | https://t.co/G6nLQ2xnAO pic.twitter.com/u9rgHzlO3p

— T20 World Cup (@T20WorldCup) October 21, 2021