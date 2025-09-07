<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಜೆಸಿಇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರು 10 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದಿಂದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಕೋಲ್ಟ್ಸ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 203 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ನಾಯಕ ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್ (56) ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಎನ್. ಸಮರ್ಥ್ (31) ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ವೇಗಿ ದಿವೇಶ್ ಶರ್ಮ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡಿದರು. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ವಿಪಿನ್ ಶರ್ಮ 55ಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 163 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ 41 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ಮುಟ್ಟಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 7 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿತು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಎಸ್ಜೆಸಿಇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್:</strong> 41 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 140. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: 91.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 303. ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್: 46.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 203 (ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್ 56, ಎನ್. ಸಮರ್ಥ್ 31. ವಿಪಿನ್ ಶರ್ಮ 55ಕ್ಕೆ 5, ದಿವೇಶ್ ಶರ್ಮ 58ಕ್ಕೆ 3). ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: 6.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 41 ( ರವಿ ಠಾಕೂರ್ ಔಟಾಗದೇ 23, ಅಂಕುಶ್ ಬೈನ್ಸ್ ಔಟಾಗದೇ 17).</p>.<p><strong>ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್:</strong> ಆಂಧ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 83.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 257. ಬರೋಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 152.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 424 ( ಸುಕೃತ್ ಪಾಂಡೆ ಔಟಾಗದೇ 156, ಪಿ. ಮಹೇಶ್ 48. ಕೆಎಸ್ಎನ್ ರಾಜು 75ಕ್ಕೆ 4) </p><p><strong>ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಆಂಧ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ:</strong> 13 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 20 ( ಸಿ.ಆರ್. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಔಟಾಗದೇ 14. ಪಿ. ಮಹೇಶ್ 0ಕ್ಕೆ 2)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>