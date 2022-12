ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್-ಅನುಷ್ಕಾ ದಂಪತಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಆಚರಣೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸದ್ಯ ರಜಾ ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿರುವ ವಿರುಷ್ಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಅರುಣೋದಯ ಎಂದು ವಿರಾಟ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಸಹ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಡೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮುಂಬರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ವೇಳೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂತ್‌ ಬೇಗನೇ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ವಿರಾಟ್ ಹಾರೈಕೆ...

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಸಹ ಆಟಗಾರ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಬೇಗನೇ ಗುಣಮುಖರಾಗುವಂತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

Get well soon @RishabhPant17. Praying for your recovery. 🙏🏻

— Virat Kohli (@imVkohli) December 30, 2022