ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಅಫ್ರಿದಿ; ಕಾರಣ ಏನು?

ದುಬೈ: ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಅರ್ಪಣೆಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವ ಅಫ್ರಿದಿ,' ವಿರಾಟ್ ಆಟ ನೋಡುವುದೇ ಸೊಗಸು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಎಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Treat to watch - A great player always gives 100% in practice!! 👏👏 https://t.co/5sxxVaqXYw

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) October 5, 2021