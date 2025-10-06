ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಂಪರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:05 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:05 IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಮಿಥಿಲಾ ವಿನೋದ್‌ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಜಯಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್‌ ಪಾಲ್‌ ಕೆ.ಶ್ರೀರಾಮ್‌ ಎಂ.ಎಸ್‌. ವಿನಯ್‌ ಇದ್ದರು

Cricketvijay hazare trophy

