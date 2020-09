ದುಬೈ: ಕೊರೊನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬದಲು ಕೊರೊನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ ಹೆಸರುಗಳ ಹೆಸರಿರುವ ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಹ್ಲಿ, ವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ‘ಸಿಮ್ರನ್‌ಜಿತ್‌ ಸಿಂಗ್’‌ ಎಂದು ಮತ್ತು ವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ ‘ಪಾರಿತೋಷ್‌ ಪಂತ್‌’ ಎಂದು ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದವರಿಗಾಗಿ ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಫೀಡಿಂಗ್‌ ಫ್ರಂ ಫಾರ್‌’ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪಾರಿತೋಷ್‌ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಸರಿರುವ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

I salute Paritosh,who started ‘Project Feeding from Far’ with Pooja & fed meals 2 needy during the lockdown. I wear his name on my back this season 2 appreciate their challenger spirit

— Paritosh Pant (@ABdeVilliers17) September 20, 2020