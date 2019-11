ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಪುತ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿ!

ನವದೆಹಲಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪಡೆಯೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪುತ್ರಿ ಕೂಡ ವಿರಾಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚೆಂಡು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಗೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿರುವ ವಾರ್ನರ್ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೇ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲದೆಯೇ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಪುತ್ರಿ ಕೂಡ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಾರ್ನರ್ ಪತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಕ್ ವಾರ್ನರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ವಾರ್ನರ್‌ರ ಮಗು ಐವಿ ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ 'ಐ ಆ್ಯಮ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

This little girl has spent too much time in India. Wants to be @imVkohli pic.twitter.com/Ozc0neN1Yv

— Candice Warner (@CandyFalzon) November 10, 2019