ಕ್ರಿಕೆಟ್: ವಿಂಡೀಸ್‌ ತಾರೆ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಜೂಲಿಯನ್ ನಿಧನ

<p><strong>ಪ್ಯಾರಿಸ್:</strong> ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಮತ್ತು ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ರೆಬೆಲ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ಅವನತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಜೂಲಿಯನ್ (75) ಅವರು ನಿಧನರಾದರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾರಿ ಸೋಬರ್ಸ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. 1973ರಲ್ಲಿ ಸೋಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಆಡಿದ್ದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಏಳನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು 155 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಈಗಲೂ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಬರ್ಸ್ ಔಟಾಗದೇ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ 26 ಶತಕಗಳ ಕೊನೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಜೂಲಿಯನ್ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 121 ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. </p>.<p>24 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30.92 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 866 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವರು, 37.36 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 50 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 18 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು (25.72 ಸರಾಸರಿ) ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ 1975ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅವರ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಶಾಂತಚಿತ್ತತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೆರಿ ಪ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಿಶ್ವ ಸರಣಿ ಆಡಲೂ ಸಹಿಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ 1982–83ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1983–84ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬಂಡುಕೋರ ತಂಡದ ಜೊತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಯಿತು. ₹71 ಲಕ್ಷದ ಆಮಿಷ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಆಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಜೂಲಿಯನ್ ಜೊತೆ ಆಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು– ಅಲ್ವಿನ್ ಕಾಳೀಚರಣ್, ಕಾಲಿನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಲಾರೆನ್ಸ್ ರೋವ್ ಅವರೂ ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಣದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳಗಾದರು. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಕೆಯೇ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ' ಎಂದು 1975ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕ್ಲೈವ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>