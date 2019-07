ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್‌, ಟೇಲರ್‌ ಅರ್ಧ ಶತಕ; ಕಿವೀಸ್‌ 211/5, ಆಟಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ

ಮ್ಯಾನ್‌ಚೆಸ್ಟರ್‌: ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ–ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ರೌಂಡ್‌ರಾಬಿನ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹುತೇಕರ ಫೇವರಿಟ್‌ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಓಲ್ಟ್‌ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ರನ್‌ ಹರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ 44.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 200 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಧ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ ನಾಯಕ ಕೇನ್‌ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್‌(67; 95 ಎಸೆತ) ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 500 ರನ್‌ ದಾಟಿದರು, ರನ್‌ ಸರಾಸರಿ 100 ದಾಟಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್‌, ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್‌ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ನೀಡಿ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದರು. ರಾಸ್‌ ಟೇಲರ್‌(59) ಮತ್ತು ಟಾಮ್‌ ಲ್ಯಾಥಮ್‌ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಸ್ಕೋರ್‌: https://bit.ly/2Jp8izr

The rain has increased, and the teams have had to leave the field.

Calm and collected from the Indian captain to pull off that first catch ☝️

Watch the wicket and more highlights on the #CWC19 app

APPLE 🍎 https://t.co/whJQyCahHr

ANDROID 🤖 https://t.co/Lsp1fBwBKR pic.twitter.com/2jOJjSJdUp

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 9, 2019