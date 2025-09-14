<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸಾಂಘಿಕ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಎ ಸೂಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 3-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಎಎಸ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎಫ್ಸಿ ಪರ ಸೆರ್ಟೊ ವೊರ್ನೆಲೆನ್ ಕೋಮ್ (29ನೇ ನಿ), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ (54ನೇ) ಮತ್ತು ಟಾವೊರೆಮ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸಿಂಗ್ (90ನೇ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡವು 1–0 ಗೋಲಿನಿಂದ ಎಂಇಜಿ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ನಿಖಿಲ್ ರಾಜ್ ಮುರುಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ (24ನೇ) ಏಕೈಕ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. </p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು 1–0 ಗೋಲಿನಿಂದ ಭಾರತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ರೆಬೆಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಾಹಿಲ್ ರಶೀದ್ ದಾರ್ (35ನೇ) ಗೆಲುವಿನ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>