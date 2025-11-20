FIFA Rankings: 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 40 ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿತ; 142ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಳಿದ ಭಾರತ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಫಿಫಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ 142ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. </p><p>2016ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಧನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಂದು 148ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. </p><p>ಅಲ್ಲದೆ 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 102ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ ತದನಂತರ 40 ಸ್ಥಾನಗಳ ಕುಸಿತ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. </p><p>1996ರಲ್ಲಿ 94ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಭಾರತದ ಈವರೆಗಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಇನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಕಿ ಭಾರತ 27ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. </p><p>ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 0-1 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದ ಸೋಲು ಭಾರತದ ಹೀನಾಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. </p><p>ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಖಾಲಿದ್ ಜಮೀಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಭಾರತ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಇದು 2003ರ ಬಳಿಕ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಎದುರಾದ ಮೊದಲ ಸೋಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಪುರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. </p>.2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಕ್ಯುರಸಾವೊ!.ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಕೊನೆಯದ್ದು: ರೊನಾಲ್ಡೊ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>