ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್: ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಹೊಡೆದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿ ತಂಡದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎವರ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಅಂಗಣ ತೊರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್‌ 0–1 ಗೋಲಿನಿಂದ ಎವರ್ಟನ್‌ ಎದುರು ಸೋತಿತ್ತು. ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವ ವೇಳೆ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

‘ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಸಿಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಮರ್ಸಿಸೈಡ್ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Cristiano Ronaldo smashed someone's phone after losing to Everton, according to fans at the ground 😳

(via @evertonhub) pic.twitter.com/a20z4Sg20F

— ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2022