IND vs ENG: ರೋಹಿತ್, ಗಿಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ; ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಭಾರತ 59/2

ಚೆನ್ನೈ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ 578 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಊಟದ ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಿಗೆ 14 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 59 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ಆರಂಭ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಭಾರತ ತಂಡವು 44 ರನ್ ಪೇರಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.

ಅನುಭವಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (6) ಬೇಗನೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ ಯುವ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (29) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದರೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗದೇ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. 28 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಗಿಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.

That will be Lunch on Day 3 of the 1st Test.#TeamIndia lose the wickets of Shubman Gill and Rohit Sharma in the session.

Scorecard - https://t.co/VJF6Q62aTS #INDvENG

— BCCI (@BCCI) February 7, 2021