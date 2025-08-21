ಏಷ್ಯನ್ ಶೂಟಿಂಗ್‌: ಮಾನಸಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ

<p><strong>ಶಿಮ್ಕೆಟ್ (ಕಜಾಕಸ್ತಾನ):</strong> ಭಾರತದ ಮಾನಸಿ ರಘುವಂಶಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ರಾಥೋಡ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಹಿಳಾ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಕೀಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಮಾನಸಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 53 ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಅವರು ಗುರಿಯಲ್ಲಿ 52ರ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದರು. ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಲಿಡಿಯಾ ಬಶರೋವಾ (40) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಗಳಿಸಿದರು. ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾದ ಅಗ್ರಮಾ ಕನ್ವರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾನಸಿ ಐದು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 106 ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಶರೋವಾ (112) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಯಶಸ್ವಿ (102) ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಗ್ರಿಮಾ (101) ಸಹ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇಶಾಣ್ ಸಿಂಗ್ ಲಿಬ್ರಾ (116), ಹರ್ಮೆಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಲಲ್ಲಿ (115) ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿರಾಧಿತ್ಯ ಸಿಂಗ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ (110) ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಪುರುಷರ ಸ್ಕೀಟ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಸುತ್ತನ್ನು ಮೊದಲ, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>