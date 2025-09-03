<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್’ (ಬಿಎಂಎಂ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಂದು ವೈಡಿಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕೆಟಿಪಿಒ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p>ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ (ಆರ್ಬಿಐಟಿಸಿ) ಆಯೋಜಿಸುವ ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ‘ಸುರಕ್ಷೆಯ ನಗರಕ್ಕಾಗಿ ಓಟ’. 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಈ ವಿಶಿಷ್ಠ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. <strong>www.midnightmarathon.in</strong> ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಂದಣಿ<br>ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p><p>ದೇಶ–ವಿದೇಶಗಳ ಸುಮಾರು 12,0000 ಓಟಗಾರರು, ಅಥ್ಲೀಟುಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಎಂ 2025ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>