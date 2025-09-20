ಜೂನಿಯರ್‌ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್‌ ನಾಯಕಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಡಿಫೆಂಡರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸೆ.26ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಗಾಗಿ 23 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ತಂಡವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಐದೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕಾನ್ಬೆರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>.<p>ಭಾರತ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹಾಕಿ ಒನ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾ ಚಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಲಿಯ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಹಾಕಿ ಮಹಿಳಾ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ಟೂರ್ನಿಯ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಈ ಪ್ರವಾಸ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳು, ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗಳ ಸಮತೋಲನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯಾಣದ 20 ವರ್ಷದ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇಂಗಿಲ್ ಹರ್ಷ ರಾಣಿ ಮಿಂಜ್ ಗೋಲ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತರೆ; ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೀಷಾ, ಜ್ಯೋತಿ, ಲಾಲ್ ತಾಂಟ್ಲುವಂಗಿ, ಮಮಿತಾ ಓರಾಮ್, ಸಾಕ್ಷಿ ಶುಕ್ಲಾ, ಪೂಜಾ ಸಾಹೂ, ನಂದಿನಿ; ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಯಾದವ್, ಸಾಕ್ಷಿ ರಾಣಾ, ಖೈಡೆಮ್ ಶಿಲೇಮಾ ಚಾನು, ರಜನಿ ಕೆರ್ಕೆಟ್ಟಾ, ಬಿನಿಮಾ ಧನ್, ಇಶಿಕಾ, ಸುನೆಲಿತಾ ಟೊಪ್ಪೊ, ಅನಿಶಾ ಸಾಹು; ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ರಿನ್ಪುಯಿ, ನಿಶಾ ಮಿಂಜ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಯಾದವ್, ಸೋನಮ್, ಕನಿಕಾ ಸಿವಾಚ್ ಮತ್ತು ಸುಖವೀರ್ ಕೌರ್ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>