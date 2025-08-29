<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪುರುಷರ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಹಾಕಿಯ ಏಳನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತವರು– ಎದುರಾಳಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮಾದರಿಯ ಬದಲು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಅದು ತಟಸ್ಥ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಜರ್ಮನಿ, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಗಳೂ ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಹಾಕಿ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ‘ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಂತೆ ನೀಡಿದ ಆಹ್ವಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದುವರಿಯಲಾಗದು’ ಎಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹೇಳಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯತು.</p>.<p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಹುತಂಡಗಳ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>