ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್‌ ಲೀಗ್‌: ಪಿಬಿಜಿ ಪಾಲಾದ ಗುಕೇಶ್‌, ಅರ್ಜುನ್

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಾದ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಇರಿಗೇಶಿ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಬಿಜಿ ಅಲಾಸ್ಕನ್ ನೈಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ವಿವಿಧ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡವು.</p>.<p>ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಫಿಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್ (ಜಿಸಿಎಲ್) ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಿಂದ 24ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಐಕಾನ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪೈನ್ ಎಸ್ಜಿ ಪೈಪರ್ಸ್ ತಂಡ, ಅಮೆರಿಕದ ಜಿಎಂ ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನ ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಅನಿಶ್ ಗಿರಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಅಲಾಸ್ಕನ್ ನೈಟ್ಸ್, ಇತರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ಗುಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು.</p>.<p>ಐದು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಗ್ಯಾಂಜೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ ಸಹ ಇದೇ ತಂಡದ ಪಾಲಾದರು.</p>.<p>ಇರಿಗೇಶಿ ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಿಬಿಜಿ ಅಲಾಸ್ಕ್ ನೈಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಪಾಲಾದರು.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ಅಪ್ಗ್ರಾಡ್ ಮುಂಬಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಅಲ್ಪೈನ್ ಎಸ್ಜಿ ತಂಡ ಹೌ ಇಫಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರನ್ನು ರೀಟೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಗ್ಯಾಂಬಿಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಹಿಕಾರು ನಕಾಮುರ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಸಾರಾ ಅಸೌಬಯೇವಾ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ, ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ, 21 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರರಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.</p>.<p>ಮುಂಬಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ಜಿಎಂ ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ, ದ್ರೋಣವಲ್ಲಿ ಹಾರಿಕಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ವೇಷಿಯರ್ ಲಗ್ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>