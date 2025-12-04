ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಗುವಾಹಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್|ಭಾರತದ ಶಟ್ಲರ್‌ಗಳ ಪಾರಮ್ಯ: ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತನ್ವಿ

ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತನ್ವಿ, ತರುಣ್‌ l ಕನ್ನಡಿಗ ಮಿಥುನ್‌ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಮುನ್ನಡೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 20:44 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 20:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Indian shuttlers

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT