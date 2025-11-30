<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ದಿವ್ಯಾಂಶಿ ಭೌಮಿಕ್ ಅವರು ರೊಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಟಿಟಿಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಯೂತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಂಚು ಗೆದ್ದರು. 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ದಿವ್ಯಾಂಶಿ ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 4-1 (12-10, 10-12, 6-11, 4-11, 8-11) ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಝು ಕಿಹುಯಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. </p>.<p>15 ವರ್ಷದ ದಿವ್ಯಾಂಶಿ ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಯೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಶಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. 36 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ದಿವ್ಯಾಂಶಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅನನ್ಯಾ ಮುರಳೀಧರನ್, ಅಂಕೋಲಿಕಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ನೈಶಾ ರೇವಾಸ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿಕ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಂಕುರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಜಿ, ಅಭಿನಂದ್, ಪುನೀತ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾನುಜ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ತಂಡವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಐಟಿಟಿಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಯೂತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪದಕ ದೊರೆಕಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>