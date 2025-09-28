<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಚ್.ಆರ್. ರತನಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಿ.ಆರ್. ನಂದಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಗಿ ಎಚ್.ಇ. ಆನಂದ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ: ಎಚ್.ಆರ್. ರತನಕುಮಾರ್ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಸಿ.ಆರ್. ನಂದಕುಮಾರ್ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಎಚ್.ಇ. ಆನಂದ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಐ.ಎಚ್. ಮನುದೇವ್ (ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಎನ್. ಗಿರೀಶ (ಖಜಾಂಚಿ), ಸದಸ್ಯರು: ಅರುಣಾನಂದ, ಎಂ.ಎಸ್. ಅರುಣ್, ಚೇತನ್ ನಂಜಪ್ಪ, ಬಿ.ಎಲ್. ಹರ್ಷದೀಪ್, ಬಿ.ಸಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವೂಫ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್, ಸಂಜಯ್ ಎಂ. ಪಂಜಾಬಿ, ಎಸ್. ಶೇಖರ್, ವರ್ಗೀಸ್ ಪಲ್ಲತ್. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>