ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಫಿನ್‌ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌: ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲೆಯ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮಾನ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 9 ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ 22 ಪದಕ; ರಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಮ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:05 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaMangaluruSwimming

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT