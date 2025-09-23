ಕೊರಿಯಾ ಓಪನ್‌: ಮೇಘನಾ ಮುಖ್ಯ ಸುತ್ತಿಗೆ

<p><strong>ಸುವೊನ್ (ಕೊರಿಯಾ):</strong> ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಮೇಘನಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಕೊರಿಯಾ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 500 ಟೂರ್ನಿಯ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ಮುಖ್ಯಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. </p>.<p>ತೆಲಂಗಾಣದ 21 ವರ್ಷದ ಮೇಘನಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 21-6, 21-18ರಿಂದ ತೈವಾನ್ನ ಪೇಯ್ ಚು ಚೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 21-19, 22-20 ಜಪಾನ್ನ ರಿರಿನಾ ಹಿರಮೊಟೊ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಮುಖ್ಯಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಟೊನ್ರುಗ್ ಸಾಹೆಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಾಂಶ್ 12-21, 21-17, 12-21ರಿಂದ ತೈವಾನ್ನ ಲು ವೀ ಹ್ಸುವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು. </p>.<p>ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ್ ರಾಣಾ ಜೋಡಿಯು 11-21, 17-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ನ ಬಾವೊ ಕ್ಸಿನ್ ಡಾ ಗು ಲಾ ಮತ್ತು ಯು ಹ್ಸಾಂಗ್ ಚೌ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತು. ಶಿವಾಂಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಣವ್ ಚಾಂಡೆಲ್ ಜೋಡಿಯು 15-21, 6-21ರಿಂದ ಹಂಗ್ ಬಿಂಗ್ ಫು ಮತ್ತು ಫು ಸ್ಯುವಾನ್ ಲಿಯು ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಎಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರಣಯ್ ಹಾಗೂ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸವಾಲನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರದಿಂದ ಮುಖ್ಯಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯು ಒಟ್ಟು 4 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. </p>.<p><strong>ಸಾತ್ವಿಕ್–ಚಿರಾಗ್ ಗೈರು:</strong> ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಓಪನ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೇರಿದ್ದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಯು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>