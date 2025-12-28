ಭಾರತದ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ

<p><strong>ಕರಾಚಿ:</strong> ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ರಜಪೂತ್ ಅವರು ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಖಾಸಗಿ ಟೂರ್ನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತಂಡದ ಪರ ಆಟವಾಡಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ರಜಪೂತ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಸಿಸಿ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಖಾಸಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತ ಮೂಲದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಭಾರತ ಮೂಲದ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. </p><p>ಕಬಡ್ಡಿ ಫೆಡರೇಶನ್ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೆಡರೇಶನ್(ಪಿಕೆಎಫ್) ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ರಜಪೂತ್ ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ‘ಎನ್ಒಸಿ’ಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತ ಮೂಲದ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಬಡ್ಡಿ ಫೆಡರೇಶನ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಿಕೆಎಫ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಣಾ ಸರ್ವಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಜಿಸಿಸಿ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇತರ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾನು ಭಾರತ ಮೂಲದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರವೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡದಂತೆ ನಾನು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಖಾಸಗಿ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಆಟಗಾರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ರಜಪೂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>