ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಭಾರತದ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:55 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
sportskabbadi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT