<p><strong>ಜೈಪುರ</strong>: ಕನ್ನಡಿಗ ಗಣೇಶ ಹನುಮಂತಗೋಲು ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ದಕ್ಷಿಣ ಡರ್ಬಿ'ಯ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವು 34–32ರಿಂದ ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ, 'ಗುಲಾಬಿ ನಗರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. </p>.<p>ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಹಾವು–ಏಣಿಯಂತೆ ಸಾಗಿದ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಒಂದು ಅಂಕಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡು, ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡಿಗ ಬಿ.ಸಿ. ರಮೇಶ್ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಬುಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಂಘಿಕ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದ್ದ ಬುಲ್ಸ್, ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವೇ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 11–14ರಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ರೇಡರ್ ಅಲಿರೆಜಾ ಮಿರ್ಜೈಯನ್ (11) ಮಹತ್ವದ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ 'ಸೂಪರ್ ಟೆನ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 50 ಅಂಕಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಗಣೇಶ್ (7) ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರ ಭರತ್ (13) ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ (9) ಮಿಂಚಿದರು.</p>