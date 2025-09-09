<p><strong>ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ</strong>: ಅಲಿರೆಜಾ ಮಿರ್ಜೈಯನ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ರೇಡಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 40–33ರಿಂದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಆರಂಭದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಇದೀಗ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಿತು. ಹರಿಯಾಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಸೋಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾದ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲಿರೆಜಾ ಅವರ ಬಲದಿಂದ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಆಲೌಟ್ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿದ ಬುಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು 9-2ರಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳಿಂದ (21–18) ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಗೇಶ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಬುಲ್ಸ್, ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಪಾರಮ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. </p>.<p>ಪಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಲಿರೆಜಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 12 ಅಂಕ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅವರಿಗೆ ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಶಿಶ್ ಮಲಿಕ್ (5) ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಟ್ಯಾಕಲ್ನಲ್ಲೇ 14 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಯೋಗೇಶ್ ದಹಿಯಾ (6), ದೀಪಕ್ ಶಂಕರ್ (5) ಟ್ಯಾಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಂ ಪತಾರೆ 7 ಮತ್ತು ಮಯಂಕ್ ಸೈನಿ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ದಿನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಪಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p><strong>ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು</strong></p><p>ಡೆಲ್ಲಿ ದಬಾಂಗ್– ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ (ರಾತ್ರಿ 8)</p><p>ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್– ಜೈಪುರ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ (ರಾತ್ರಿ 9)</p>. <p><strong>ನೇರಪ್ರಸಾರ</strong>: </p><p>ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>