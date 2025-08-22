PKL ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆ: ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಎಂಟು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong> : ಇದೇ 29ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನ (ಪಿಕೆಎಲ್) ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲೀಗ್ ಹಂತ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಹಾಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ, ಜೈಪುರ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ 18 ಪಂದ್ಯಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 108 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. </p>.<p>ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಡ್’ ಸ್ವರೂಪ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ‘ಸಮಗ್ರ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್’ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಹಿಂದೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ ನಿಯಮದಂತೆ ಐದು ರೈಡ್ಗಳ ‘ಶೂಟೌಟ್’ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 7 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಾಲ್ಕ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಲೈನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಐದು ರೈಡ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡ ವಿಜಯಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲೂ ಅಂಕ ಟೈ ಆದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಡ್ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಟಾಸ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರೈಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರವೂ ತಂಡಗಳ ಅಂಕ ಸಮಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಜೇತರನ್ನು ಟಾಸ್ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಿಕೆಎಲ್ ಅಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಡವೊಂದರ ಗೆಲುವಿಗೆ 2 ಅಂಕ ಸಿಗಲಿದೆ. </p>.<p>ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಸ್ವರೂಪ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 8ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಲೀಗ್ ಹಂತದಿಂದ ಅಗ್ರ 8 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್, ಎರಡು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್, ಒಂದು ಮಿನಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>