<p><strong>ನೋವಿಸಾದ್</strong> <strong>(ಸರ್ಬಿಯಾ)</strong>: ಭಾರತದ ಸುಜೀತ್ ಕಲ್ಕಲ್ ಅವರು 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ 65 ಕೆ.ಜಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸುಜೀತ್ ಅವರು ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4–2ರಿಂದ ಬಷೀರ್ ಮಗೊಮೆಡೊವ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸುಜೀತ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 12–2ರಿಂದ ಮಾಲ್ಡೋವಾದ ಫಿಯೊಡರ್ ಸೀವ್ದರಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 11–0ಯಿಂದ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಡಾಮಿನಿಕ್ ಜೇಕಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಪಾನ್ನ ಯೂಟೊ ನಿಶಿಯುಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಶುಭಂ (61 ಕೆ.ಜಿ.) ಹಾಗೂ ವಿಕ್ಕಿ (97 ಕೆ.ಜಿ.) ಅವರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿದರು. 86 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಆಶಿಶ್ ಅವರೂ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.</p>