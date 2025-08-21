ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಶರ್ವಿಲ್‌, ನಂದನಾಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ:</strong> ಶರ್ವಿಲ್ ಕರಂಬ್ಳೆಕರ ಮತ್ತು ನಂದನಾ ಬಂಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾದ ರಾಜ್ಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಲಕರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶರ್ವಿಲ್ 9-11, 11-7, 11-9, 11-9ರಿಂದ ಅರ್ಣವ್ ಮಿಥುನ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶರ್ವಿಲ್ 11-9, 11-4, 10-12, 11-5ರಿಂದ ಪೂರಬ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ; ಅರ್ಣವ್ 11-4, 11-4, 11-8ರಿಂದ ಮುಕುಂದ್ ರಾವ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಂದನಾ 9-11, 11-7, 12-10, 9-11, 11-9ರಿಂದ ಸಮನ್ವಿ ಸಂದೀಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಂದನಾ 8 11, 11-9, 7-11, 11-8, 11-9ರಿಂದ ತಮನ್ನಾ ನೇರ್ಲಾಜೆ ಅವರನ್ನು; ಸಮನ್ವಿ 15-13, 11-2, 11-3ರಿಂದ ಸಾನ್ವಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>